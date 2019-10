La qualità non è acqua è la rassegna veneziana, ospitata dal Giorgione Movie d’Essai a Cannaregio, nella quale i soci del Sindacato del Gruppo Triveneto presenteranno al pubblico i Film della Critica. Un appuntamento a settimana, da fine ottobre a metà dicembre. Si parte il 30 ottobre con Tesnota.

Parte il 30 ottobre con Tesnota “La qualità non è acqua”, rassegna organizzata a Venezia dai soci del Gruppo Triveneto del SNCCI che punta a presentare alcuni “Film della Critica” dell’anno al pubblico, accompagnandolo alla visione con un’introduzione da parte dei critici. Un appuntamento settimanale che si protrarrà fino a metà dicembre e che trova ospitalità a Cannaregio grazie al Giorgione Movie d’Essai. Nella città che ospita la più antica kermesse cinematografica di sempre, ma che fatica a sopravvivere nelle visioni in sala, un’occasione imperdibile per scoprire o riscoprire sul grande schermo opere preziose, che anche altrove nella penisola hanno avuto difficoltà a trovare una collocazione adeguata – se si eccettuano le solite Roma, Milano e Bologna, che però fanno gara a sé. Sette film provenienti dalle aree più disparate del mondo, sette modi diversi per allargare lo sguardo, renderlo meno asfittico e – perché no – ridare la giusta e doverosa collocazione al ruolo della critica, sempre più svilito nel corso degli anni. Buone visioni. Di seguito il programma:

30 ottobre

Tesnota

di Kantemir Balagov

presenta Giuseppe Ghigi

6 novembre

Parasite

di Bong Joon-ho

presenta Adriano De Grandis

13 novembre

Grazie a Dio

di François Ozon

presenta Michele Gottardi

20 novembre

Oro Verde – C’era una volta in Colombia

di Cristina Gallego, Ciro Guerra

presenta Alessandro Cuk

27 novembre

Il venerabile W.

di Barbet Schroeder

presenta Vincenzo Patané

4 dicembre

La famosa invasione degli orsi in Sicilia

di Lorenzo Mattotti

presenta Andrea Curcione

11 dicembre

Burning

di Lee Chang-dong

presenta Giacomo Pistolato